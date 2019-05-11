"С деньгами можно купить места на Парад даже лучше, чем у настоящих ветеранов", этот комментарий возмутил Сеть

«С деньгами можно купить места на Парад даже лучше, чем у настоящих ветеранов. С Днём Победы!» этот комментарий появившийся в паблике «Закрытый клуб детей миллионеров» до хрипоты в горле или точнее до стертых мозолей на пальцах обсуждают в сети.

На фото некая девушка Яна (@yanafrae), которая сфотографировалась во время Парада победы и пригласительным в руках. Да, подобного циничного комментария она сама не писала, это админы паблика, но таким образом они выразили свое возмущение от того, что детки богатых родителей заняли места тех, кто действительно должен был бы быть на «Параде памяти».

Яна решила оправдаться и объяснила, что билеты никто не покупал и ничего подобного она не писала. О том, что девушка-дочь высокопоставленного чиновника свидетельствует не только тот факт, что на нее подписана Лиза Пескова, но и то, что она в сторис снимала как на Красную площадь подъезжала на машине, где все перекрыто и пускают только по спецпропускам, чем еще больше разозлила подписчиков.

«Сначала хвастаетесь папенькиными привилегиями, а потом от народа получаете. И заслуженно, потому что из-за таких семей как твоя, больше половины населения живут в нищите! Позорище!!!! И тебе за то, что на параде сфоткалась и родителям твои, за то, что в башку ничего не положили и воспитания не дано. Видимо из грязи в князи в своё время», - ответили пользователи.

Надо сказать, что многие в паблике все же посчитали подобный комментарий «перебором», но были и те, кто решил, что такая провокация способна «открыть глаза людям» на то, что многие ветераны даже не были приглашены на парад, или не смогли приехать в силу возраста и никто не подумал привезти их на своих правительственных машинах со спепропусками, на которых разъезжают детки-мажоры.

«Звучит грубо, но правдиво», «Браво, админ! Очень показательно, что изуродованное пропагандой быдло видит наезд на ветеранов, а люди с головой поняли все правильно - у нас все продается и родина и память», - написала в комментариях пользователи.