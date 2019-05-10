Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в пятницу, 10 мая, отреагировал на новость о том, что акция "Бессмертный полк" в Москве продолжалась, несмотря на сильный ливень с грозой.

Глава РФ заявил, что его удивила информация о том, что люди не обратили внимание на непогоду, практически ураган, и шли по Красной площади, передает сегодня телеканал "Россия 24"