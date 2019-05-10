42-летний мужчина скончался в клинике певца Стаса Пьехи в Москве

В Москве в клинике певца Стаса Пьехи скоропостижно умер 42-летний мужчина. Артист сам был зависимым человеком. Пьеху лечили от наркозависимости специалисты и вся семья. Бабушка артиста известная певица Эдита Пьеха боролась за внука.

Несколько лет назад певец решил открыть свой центр, чтобы спасать страдающих от вредных привычек людей.

Мужчине в клинике Стаса Пьехи стало плохо 7 мая. Ему вызвали "скорую помощь". Но он скончался до приезда бригады медиков. Причины смерти пациента пока неизвестны. Сотрудники клиники пока не комментируют информацию, - сообщает "СтарХит".

Напомним, Эдита Пьеха рассказывала, что в свое время внука Стаса пришлось увезти из Петербурга в Москву и держать взаперти. Она каждый день платила за лечение по 200 долларов.