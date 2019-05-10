Алексей Текслер потребовал принять противопожарные меры на Южном Урале

Совещание с главами муниципалитетов по поводу пожароопасной ситуации, сложившейся на территории Южного Урала, провел сегодня, 10 мая, врио губернатора Алексей Текслер.

Глава региона напомнил участникам совещания, что на местных властях лежит персональная ответственность за возникающие чрезвычайные ситуации.

- Прошу обеспечить во всех населенных пунктах звуковое оповещение, -сказал он. - Жизни южноуральцев ничто не должно угрожать.

Как сообщает информационное агентство «Полит74», особенно сложная ситуация с лесными и ландшафтными пожарами сложилась в Красноармейском, Брединском, Октябрьском и Троицком районах.

Над ликвидацией пожаров работает более одной тысячи человек и 200 единиц техники. Очень часто причиной пожаров становятся местные жители. Так, в настоящий момент возбуждено девять уголовных дел в отношении виновных в возникновении пожаров.