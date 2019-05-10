Стало известно, когда состоится прощание с Сергеем Доренко

Сегодня стало известно, когда состоится прощание с журналистом Сергеем Доренко. Глава радиостанции "Говорит Москва" скончался на 60-м году жизни в минувший четверг от разрыва аорты.

Согласно последней информации, прощание с Сергеем Доренко состоится в грядущее воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония начнется в 11 утра, подчеркивается в сообщении радиостанции " Говорит Москва ".

Напомним, Сергею Доренко стало плохо во время езды на мотоцикле в центре Москвы. Впоследствии выяснилось, что у журналиста произошел разрыв аорты.