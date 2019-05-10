На Украине разгорелся конфликт между главой ПЦУ и Филаретом

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко признал, что между ним и бывшим лидером неканонической структуры "Киевский патриархат", раскольником Филаретом Денисенко произошел конфликт.

Об этом в пятницу, 10 мая, сообщили украинские СМИ: Денисенко созвал на встречу епископов "новой церкви", чтобы обсудить восстановление распущенного ранее "Киевского патриархата".

Думенко на встречу приглашен не был. Отмечается также, что из-за конфликта Думенко с Денисенко с момента образования поместной церкви они ни разу не проводили совместную службу.