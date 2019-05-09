Сегодня в Симферополе празднуют День Победы. По центральному проспекту Кирова промаршировали военные, ветераны и проехала техника, а из центра города к Гагаринскому парку прошла колонна участников «Бессмертного полка», пишут «Аргументы недели-Крым».

В местах проведения мероприятий вовсю продавались тематические сувениры. За надувные шары торговцы, что стояли на проспекте, хотели до 300 рублей, за флажки – 50 рублей, за пилотки – около 250, а значки с георгиевской лентой стоили до 150 рублей. Однако среди толпы людей, пришедших посмотреть на парад, стояли и волонтеры, которые предлагали те же георгиевские ленты бесплатно, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

В парке имени Гагарина можно было бесплатно отведать солдатскую кашу. Палатка развернулась недалеко от «Вечного огня». В палатках чуть подальше жарили шашлыки, делали сладкую вату, продавали воду. Здесь отдыхающим пришлось раскошелиться. Например, шампур шашлыка, на который нанизали пять кусков мяса, стоил 500 рублей, что устроило не всех. Некоторые стоящие в очереди люди, услышав эту цифру, отказывались от перекуса, посчитав его дорогим.































