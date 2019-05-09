Сотни тысяч людей заплакали, прослушав песню "Священная война" четырехлетнего мальчика. 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны, в газете "Красная звезда" был опубликован текст песни "Священная война".

Слова поэта В. И. Лебедева-Кумача. Сразу же после публикации композитор А. В. Александров написал к ней музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске. Певцы и музыканты переписали их в свои тетради. Песню разучили за одну репетиции.