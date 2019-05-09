"Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы", - высказался о футболе Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя приговоры футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, затронул проблемы российского футбола. По мнению Кадырова, игроки "Зенита" Кокорин и "Краснодара" Мамаев "совершили большую ошибку", что могло произойти в жизни любого человека.

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По мнению чеченского лидера, российскому футболу нужно делать ставку не на легионеров, а на отечественных спортсменов, - передает РБК.

Кадыров призвал российские футбольные клубы набирать наших спортсменов, а не легионеров. По его убеждению, в "отечественном футболе имеются большие проблемы"." И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира", - сказал Кадыров, подчеркнув, что сейчас за границу уходит "почти 90 процентов футбольных денег".

По его словам, российским командам следует активнее заниматься детским и юношеским футболом, чтобы воспитывать своих футболистов. "Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 млн населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины", - заявил Рамзан Кадыров.