Миндруд назвал оставшееся число ветеранов Великой Отечественной войны

По данным ведомства со ссылкой на Пенсионных фонд РФ, на сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч участников Великой Отечественной войны. Отмечается, что всего в России проживает 1,28 миллиона инвалидов войны, ветеранов и приравненных к ним лиц.

В том числе участников блокады Ленинграда осталось около 97 тысяч человек, бывших несовершеннолетних пленников концлагерей более 103 тысяч.

Выделяют также тружеников тыла - 762,6 тысячи человек и вдов инвалидов и участников войны - 240 тысяч человек.

Напомним, что в четверг, 9 мая, Россия отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.