В Домодедово усилены меры безопасности после звонка о минировании

В среду, 8 мая, неизвестный по телефону сообщил о минировании международного аэропорта Домодедово. Сотрудники оперативных служб провели проверку. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

На текущий момент после звонка анонима, сообщившего о бомбе, в столичной воздушной гавани введены дополнительные меры безопасности. Отмечается, что в таких случаях предусмотрены стандартные процедуры.

"После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сообщили журналистам в пресс-службе Домодедово.