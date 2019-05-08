В Домодедово усилены меры безопасности после звонка о минировании
8 мая 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 8 мая, неизвестный по телефону сообщил о минировании международного аэропорта Домодедово. Сотрудники оперативных служб провели проверку. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
На текущий момент после звонка анонима, сообщившего о бомбе, в столичной воздушной гавани введены дополнительные меры безопасности. Отмечается, что в таких случаях предусмотрены стандартные процедуры.
"После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сообщили журналистам в пресс-службе Домодедово.