Руководители региона поздравили ветеранов с Днем Победы

Глава региона Вениамин Кондратьев и председатель краевого парламента Юрий Бурлачко приняли участие в торжествах, посвященных 74-й годовщине Великой Победы. Собравшихся в Краснодарском академическом театре драмы фронтовиков и военнослужащих разных поколений с праздником пришли поздравить также сенаторы, депутаты Госдумы и ЗСК.

Перед началом официальной части все желающие могли попробовать блюда полевой солдатской кухни, разместившейся на Городской площади, послушать песни военных лет и ознакомиться с тематическими выставками в фойе драмтеатра.

Сегодня в Краснодарском крае проживает 2900 ветеранов Великой Отечественной войны. Это те, кто был непосредственно на передовой и принимал участие в сражениях. Около четырех тысяч из здравствующих ныне кубанцев трудились в тылу, обеспечивали войска всем необходимым, несли вахту в больницах и госпиталях, возвращая в строй раненых бойцов. Всего же на фронт ушли свыше 600 тысяч наших земляков. Домой вернулось не более 170 тысяч из них.

В приветственном слове губернатор Кубани подчеркнул, что чем больше проходит времени с 9 мая 1945 года, главного праздника страны, тем больше мы его ценим.

- Уходят ветераны. Надо успеть сохранить память о них, сохранить то, свидетелями чего они являлись. Потому что память нужна не мертвым, память нужна живым. Мы должны погрузить их в эту историю, мы должны сформировать у них эту память, иначе за нас это сделают другие, – сказал Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК, в свою очередь, отметил, что сколько бы ни минуло десятилетий, великий праздник по-прежнему останется дорогим и близким каждому человеку.

- Время не стирает память о подвиге советского народа. Эта память живет в сердце каждого человека во всех поколениях. Эта память заложена в наших генах. Поэтому наш народ будет помнить и чтить Великую Победу. Неспроста она называется Великой. В истории нашей страны эта победа самая важная, самая значимая, самая долгожданная. Именно она дала право на существование нашего государства и многих стран мира, - обратился Юрий Бурлачко к присутствующим в зале.

В ходе торжества Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили главам двух районов Кубани свидетельства и памятные знаки о присвоении Темрюку и Крымску почетных званий Краснодарского края «Город воинской доблести». Решение об этом, напомним, было принято на апрельской сессии кубанского парламента.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.