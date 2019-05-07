Алексей Текслер поздравил своего деда с праздником Победы

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поздравил своего деда-ветерана с наступающим праздником Победы.

Анатолий Михайлович Зотов прожил в Челябинской области 72 года. На войну он отправился в 18 лет из Костромской области, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, был награжден медалью «За боевые заслуги».

Поздравлять деда Алексей Текслер приехал вместе с сыном Мишей.

- 9 мая я буду встречать праздник вместе с южноуральцами, - поэтому мы приехали сегодня, - сказал деду Алексей Текслер.

Анатолий Михайлович пожелал ему успехов в работе.

- Мы не должны боятся трудностей, чем сложнее задача, тем интереснее работать, - сказал Анатолий Михайлович.