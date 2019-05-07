Врачи скорой помощи переходят к забастовкам

Бастующие врачи станции скорой медицинской помощи города Окуловка и окрестного района Новгородской области уже несколько месяцев не могут добиться повышения заработных плат. Сотрудники станции подали руководству коллективное заявление об увольнении.



В настоящее время фельдшер скорой помощи города Окуловки получает в три раза меньше, чем в других городах области. Проблема заключается в том, что скорая помощь является отделением районной больницы, а не автономным подразделением. Руководство больницы максимально препятствует общению врачей с представителями прессы. Дело доходило до того, что врачей запирали в комнате на замок. Медицинскому персоналу пришлось выходить через окно, чтобы ехать на вызов.



Оставить больных без медицинской помощи врачи не могут, поэтому бастуют между вызовами к пациентам. В районной больнице также не остаётся врачей. За последнее время уволились все узкие специалисты. На весь район остался один хирург. Персонал больницы обратился к руководству региона для оперативного решения проблемы.



26 врачей станции скорой помощи требует повышения зарплаты на 100%. 14–15 тысяч рублей в месяц со всеми надбавками, с переработками им не хватает даже на оплату коммунальных услуг и питание. И где уж тут национальные проекты и майские указы президента с чёткими размерами оплаты труда медицинских работников. О старых указах уже забыли, а к новым ещё не приступали.



Как пояснили сами врачи, в ближайшее время им обещали увеличить заработную плату и сделать отделение скорой помощи отдельным подразделением. Остаётся ждать обещанного. Иначе и к самому губернатору и членам его команды однажды скорая может попросту не приехать.



