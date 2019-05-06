Первомай под лозунгом единства и справедливости

Глава региона Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко возглавили праздничное шествие, посвященное Дню Весны и Труда. В первомайской колонне по центральной улице Краснодара прошли главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов, депутаты Государственной Думы и ЗСК, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб, мэр города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

В этом году профсоюзы края провели демонстрации под единым девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!», выступая за сохранение государственных гарантий по оплате труда, достижение эффективной занятости, повышение престижа рабочих профессий.

В краевой столице по традиции в головной колонне были ветераны, Герои Советского Союза, участники боевых действий и локальных конфликтов. Под флагами и транспарантами шествовали представители предприятий, общественных движений, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений. Колонна прошла под лозунгом «Единство, солидарность, права человека труда!».

Впервые в шествии приняли участие члены Совета молодых депутатов Краснодарского края. Одной из главных тем первомайской демонстрации этого года стала реализация национальных проектов. В соответствии с новой концепцией трудовые коллективы объединили в три блока «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономическое развитие». В Краснодарском крае реализуются 11 национальных проектов. Они направлены на обеспечение прорывного социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни граждан. По поручению спикера ЗСК, с учетом посыла Президента России Владимира Путина, прозвучавшего на Совете законодателей РФ в Санкт-Петербурге, краевой депутатский корпус включился в обеспечение парламентского контроля за их реализацией.