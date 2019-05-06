Водитель маршрутки в Тимашевске отказался везти бесплатно ветерана ВОВ

Возмутительный случай произошел в Тимашевске. В маршрутное такси № 1 вошел пожилой мужчина. Роль кондуктора в общественном транспорте исполняла жена водителя. Она стала требовать у старика оплату проезда. Но пенсионер возразил, что он ездит бесплатно, так как имеет статус ветерана Великой Отечественной войны. Женщина грубо ответила, что не собирается бесплатно возить ветеранов.

- Сегодня не 9 Мая, чтобы их бесплатно возить. Им такую поддержку оказывает государство, а платить никто не хочет!, - проорала кондуктор.

Глава пресс-службы администрации города Ольга Устименко подтвердила, что в связи с отсутствием муниципального контракта с данным перевозчиком требование оплатить проезд обосновано, так как в маршрутках не предусмотрены льготы.