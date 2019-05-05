В аэропорту Шереметьево при заходе на посадку разбился самолёт
5 мая 2019, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
В аэропорту Шереметьево при заходе на посадку разбился самолёт. Судно «Аэрофлота», потерпевшее крушение при посадке в аэропорту Шереметьево, направлялся в Мурманск из Москвы. Вскоре после взлёта пилоты запросили возврат, – и во время посадки самолёт загорелся.
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По предварительным данным, на борту загоревшегося самолёта находились 72 человек. 36 из них, по некоторым данным, спасены – судьба остальных пока неизвестна. Эта информация требует подтверждения.
Суперджету, который горящим приземлился в аэропорту «Шереметьево» – меньше двух лет. Первый полёт он совершил в июне 2017 года, пишет Telegram-канал "BAZA".