В аэропорту Шереметьево при заходе на посадку разбился самолёт. Судно «Аэрофлота», потерпевшее крушение при посадке в аэропорту Шереметьево, направлялся в Мурманск из Москвы. Вскоре после взлёта пилоты запросили возврат, – и во время посадки самолёт загорелся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)5 Май 2019 в 8:54 PDT

По предварительным данным, на борту загоревшегося самолёта находились 72 человек. 36 из них, по некоторым данным, спасены – судьба остальных пока неизвестна. Эта информация требует подтверждения.

Суперджету, который горящим приземлился в аэропорту «Шереметьево» – меньше двух лет. Первый полёт он совершил в июне 2017 года, пишет Telegram-канал "BAZA".