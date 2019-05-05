Из-за пожаров в Кургане и в четырех районах Курганской области введен режим ЧС

Из-за пожаров на территории Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). К населению региона 4 мая обратился временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумаков.

Глава региона приказал временно не посещать леса, не разводить костры. "В связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими температурами на территории региона, постановлением правительства Курганской области запрещено с 5 мая 2019 года до особого распоряжения посещение гражданами лесов", - говорится в сообщении регионального правительства, опубликованного на сайте области.

Так 4 мая сухая трава загорелась в городе Кургане в поселке Смолино. Из-за сильных порывов шквалистого ветра пожар мгновенно распространился на большую площадь. Создалась угроза населенному пункту Смолино, в котором население - 800 человек, 302 дома. По предварительным данным, сгорело 5 жилых домов.

Пришлось вызывать на помощь для тушения пожаров вертолет МЧС из Екатеринбурга.

Вадим Шумаков обратился к населению с просьбой не жечь траву, не посещать леса. "Помните, что ценой небрежности и халатности может стать человеческая жизнь", - подчеркнул он.