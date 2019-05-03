Шеф-редактор программы «Голос.Дети» экстренно госпитализирован в Москве

Шеф-редактор программы Первого канала «Голос.Дети» Александр Подъяпольский экстренно госпитализирован в Москве. О том, что Александр Подъяпольский оказался в больнице, рассказала его жена, радиоведущая Алена Бородина.

Шеф-редактор детского «Голоса» госпитализирован после скандала с победой дочери Алсу и бизнесмена Яна Абрамова 10-летней Микеллой Абрамовой.

Подъяпольский перенес инфаркт. Бородина говорит, что ему уже получше, но муж находится в реанимации. «Сегодня я уже могу дышать! Я снова могу дышать, ребята, и теперь я знаю, что значит оказаться во власти Бога. Инфаркт. Это так страшно», - написала супруга Подъяпольского. Алена ранее потеряла своего папу, у которого случился инфаркт. «Мужчины! Вы не представляете, как нужны своим женщинам и детям! Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни! Стрессы не проходят даром», - написала Бородина в Инстаграм.