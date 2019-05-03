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Глава Челябинска подписал распоряжение об окончании отопительного сезона

3 мая 2019, 19:52 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Глава Челябинска подписал распоряжение об окончании отопительного сезона

Отопительный сезон в столице Южного Урала завершится 5 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава города Владимир Елистратов.

Все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, должны организовать технические и организационные мероприятия, которые позволят безболезненно перейти на летний режим работы.

Напомним, прекращать подачу тепла можно в том случае, если среднесуточная температура в городе держится на отметке не ниже + 8 градусов.

В пресс-службе мэрии сообщили, что распоряжение главы города можно прочесть на сайте администрации в разделе «Нормативно-правовые акты».

 

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