Глава Челябинска подписал распоряжение об окончании отопительного сезона

Отопительный сезон в столице Южного Урала завершится 5 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава города Владимир Елистратов.

Все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, должны организовать технические и организационные мероприятия, которые позволят безболезненно перейти на летний режим работы.

Напомним, прекращать подачу тепла можно в том случае, если среднесуточная температура в городе держится на отметке не ниже + 8 градусов.

В пресс-службе мэрии сообщили, что распоряжение главы города можно прочесть на сайте администрации в разделе «Нормативно-правовые акты».