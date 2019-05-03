Спасатели рассказали, как правильно тушить травяной пожар

В МЧС России рассказали, как правильно тушить травяной пожар. Согласно последней информации специалистов, дым от горения травы очень едкий – он может быть крайне опасным для здоровья и жизни человека.

Сотрудники МЧС отмечают, что начавшийся пожар можно просто затоптать, но следует убедиться, что трава перестала тлеть – иначе огонь вновь начать распространяться, передает РИА "Новости"

В том случае, если пламя уже разгорелось, необходимо оперативно позвонить в пожарную охрану и объяснить, как специалистам быстро добраться до очага возгорания.

Граждан призывают в сухую и теплую погоду соблюдать основные меры безопасности. Не следует поджигать траву и мусор, а также разводить костры без присмотра. Более того, нельзя бросать на землю тлеющие окурки и горящие спички.