Верушке фон Лендорф - 80

Агент КГБ, трансвестит, узница концлагеря... Сказать, что судьба одной из первых топ-моделей Веры Готлиб Анны фон Лендорф-Штайнорт складывалась непросто - значит не сказать ничего.

Самой дорогой, самой известной и самой стильной топ-модели 60-70-х годов прошлого века, совершившей в буквальном смысле революцию в модельном бизнесе, в этом году исполняется 80 лет.

К этой дате легендарная Верушка пришла без детей, без мужа, практически без денег, однако с тысячами фотографий, ролями в кино, высоко поднятой головой, велосипедом и восьмью кошками...