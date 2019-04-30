Около 2 млн куличей продали в Подмосковье

Около 1,7 миллиона куличей продали на минувшей неделе в Московской области. Максимальный спрос вышел на 26 и 27 апреля, отметили в областном Минпотребрынка.

Руководитель ведомства Владимир Посаженников рассказал, что согласно данным проведенного мониторинга, в этом году по всему региону на ярмарках, в розничных магазинах, в кафе и ресторанах было реализовано порядка 1,68 миллиона разнообразных куличей. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.