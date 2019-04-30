В Челябинск приехало «Шоу слонов»

Уже только по одному названию понятно, что цирковая программа уникальна, слоны на арене сейчас – большая редкость. Впрочем, публике есть чем впечатлиться помимо слоновьего номера. Пристрастный зритель насчитал по крайней мере три классных номера, вызывавших самое бурное одобрение публики.

Цирковой дивертисмент включал все основные атрибуты хорошей программы: зрелищность, разнообразие, сложность, яркость. Черные, как смоль, голландские фризы (прим. порода лошадей) поражали выучкой, грациозностью и роскошными гривами. Белоснежные королевские пудели и шпицы заставляли умиляться маленьких и больших. Зрители поддерживали жонглера, ловившего со всех сторон тарелки, и сочувствовали эквилибристу, в прыжке подкидывающего себе доски на цилиндр.

18 цветных пиджаков для клоуна

Клоун оказался на удивление стройным, без всяких традиционных толщинок, широких штанов на подтяжках и прочего. Вышел в почти строгом костюме безумно розового цвета с коком на голове. Направо и налево начал раздавать публике апельсины - заинтересовал нестандартностью подхода. Клоунский подвох оказался неожиданным – ловил апельсины вилкой, зажатой в зубах. Весело, смешно, аппетитно, ароматно, самое главное – неожиданно.

Второй выход – снова эффектно: костюм такой же, но цвет убойно лиловый, третье появление - и снова удар цвета, на сей раз кислотно-зеленый. Интерактив с публикой – клоунский прерогатив, а дальше работают креатив и фантазия. У нашего клоуна с тем и другим проблем не было. Вытащив на арену малыша, с разбегу пролетает у него над головой, попутно делая сальто. «Ух ты!» - восторженно пищит пацан, от неожиданности пригнув голову. Получает в подарок чупа-чупс. «Ребята, кто хочет помочь? Выходите!» - рявкнул микрофон. Прыгающий, пищащий, визжащий, хохочущий поток хлынул на арену. «Все, все, хватит!» - испугался ведущий, а клоун взбежал на трамплин, как птичка перелетел над малышовой толпой, плюхнулся на мат, подпрыгнул и с размаху вскочил на руки к молодому парнишке, который стоял «на подстраховке». Зал помирал со смеху, попутно разбирая малышей.

- Сколько у вас сценических костюмов? – не удержалась от дамского любопытства в антракте.

- 18, - с ходу, без запинки.

- Зачем так много?

- Под настроение.

- И какое настроение вам задает суровый челябинский зритель?

- Замечательное! Мы только из Рязани, так ваш зритель – просто зажигалка! – аж попрыгивает на месте от излишней энергетики. (Еще неизвестно кто кого зажигает).

Замечательного клоуна зовут Анатолий Акула. Он умеет все, ну или почти все, и еще потрясающий актер.

- Могу работать в любом жанре. Клоун – это не работа, это стиль жизни: шел, запнулся и сделал сальто, тогда ты клоун, - рассуждает Анатолий.

Полицию вызывали?

Мотоциклы в цирке смотрятся почти также эффектно, как экзотические животные. В этот раз на арену выгнали целую полицейскую машину.

- Смертельный трюк! – зарычал микрофон. – Прыжок через автомобиль!

За кулисами взревел мотор, в клубах дыма вылетел мотоцикл, подкинутый трамплином, перелетел через машину, приземлившись у противоположного бортика.

Шум, крики, свист со всех сторон. Приличная бабушка с внучкой по соседству: «Браво!!» Зрительный зал неистовствовал.

- 30 лет репетируем этот трюк, объездили с ним пол-мира, - рассказал руководитель байк-мото-шоу Михаил Губанов.

В цирк Михаил пришел в конце 80-х, вместе с ним работают жена и сын. Семья Губановых демонстрирует зрителям уникальные трюки - сальто, прыжки на мотоцикле через препятствия, гоняют на колесе с педалями, на ходу перепрыгивая с одного на другое.

- Движение – это жизнь, - отмахивается глава семейства от вопросов о сложности трюков. – Самое главное – показать эмоции, подарить зрителям драйв, завести публику, - улыбается.

Удалось. Запах адреналина витал над ареной, смешиваясь с дымом и парами бензина, оседая острым привкусом в памяти.

Не вздумайте повторять!

Воздушные гимнасты в душе пристрастного зрителя всегда вызывают священный трепет. Воздушные эквилибристы Владимир Плотникова умудрились взывать тремор и под коленками. Пробовали ли вы прокатиться на качелях с партнершей на голове? А пирамидой из трех человек? А с длиннющим шестом, на конец которого взгромоздилась партнерша? Правильно! Не вздумайте пытаться! Лучше сходите в цирк, посмотрите, как это делают супер-профессионалы. Тем более, что номер, действительно, уникальный. Тем более, что вот-вот челябинский цирк закроется на ремонт. У вас есть шанс успеть до 26 мая.

Найти принцессу

А теперь главный козырь программы – слоны, точнее, один слон, еще точнее, слониха. Увидеть гигантов на арене уже большая удача. После распада советской империи культуру отодвинули от государственной кормушки, прокормить гигантских артистов, за день съедающих по 100-150 кг пищи в один хобот, совсем непросто.

В Челябинск уникальный аттракцион привез Кристиан Гертнер, представитель старейшей цирковой династии. Кристиан приехал без брата, зато с семьей. Когда на арену, прямо под ноги трехтонной туше бросился трехлетний Тибо, зрительный зал ахнул.

Второй шок публика испытала, когда слониха, вытянув ноги, улеглась прямо на хрупкую партнершу дрессировщика, хоботом подтолкнула Тибо себе на загривок. Ап! В итоги все оказались целы и весьма довольны.

- Это же опасно! – недоумевали журналисты после представления.

- Нет, это не в натуре слона, - Кристиан говорит по-русски, но с явным акцентом. – Сначала мы приучали, чтобы слон «ложился» только на ноги девушке. Потом буквально по сантиметру пододвигали его выше, ближе к голове. Главная сложность в том, чтобы слон аккуратно встал, вот тут ему должен помочь дрессировщик.

- На каком языке вы отдаете команды?

- На немецком, французском и английском. Главное, чтобы команда была короткая, длинные слова не нужны.

- А общаетесь с ней как?

- Как с человеком, - пожимает плечами. – Слон знает, кто твоя семья – жена, дети, как ты к ним относишься, он все понимает.

Кристиан рассказал, что его подопечная родом из Индии, ей 52 года, она начинала работать еще с его отцом.

- В природе эти животные живут лет 50, у нас был слон, который прожил 89 лет, - рассказывает Кристиан. – Сейчас наш второй слон заболел, повредил ноготь на ноге, и сейчас его лечат.

В неволе слоны размножаются очень редко, а после того, как у Гертнеров в 2002 году погиб слон, надеяться на потомство не приходится.

- Что делать будете?

- О-оо, это очень большая проблема, - кивает. – Пойду обратно в Индию искать новую принцессу, - смеется.

По легенде, родоначальник династии 400 лет назад влюбился в индийскую принцессу, женился на ней и привез в Германию индийских слонов, с которыми стал выступать в цирке, благодаря чему и прославился. С тех пор в семье подрастает уже пятое поколение дрессировщиков. Вы успеете с ними познакомиться в челябинском цирке.

Виктория ОЛИФРЧУК.

Фото Дмитрия КУТКИНА.