В Уфе подозреваемый в пытках 17-летней девушки капитан полиции сдался

В Уфе 30-летний капитан полиции, подозреваемый в пытках 17-летней девушки и скрывавшийся от правоохранительных органов, сдался. По данным башкирский СМИ, девушка попалась на краже сумки. Она проходила подозреваемой по уголовному делу, расследованием которого занимался капитан полиции.

Несовершеннолетнюю доставили в отдел полиции, где она призналась, где спрятала украденные вещи, соответственно, фактически признав свою вину. Но после этого она написала заявление о том, что сотрудник полиции издевался над ней и насильно добивался показаний. СКР возбудил в отношении капитана уголовное дело за превышение должностных полномочий. Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

Его объявили в федеральный розыск, - сообщает портал proufu.ru.

Сегодня стало известно, что сотрудник полиции добровольно сдался.