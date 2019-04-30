В Кремле объяснили, почему на параде 9 Мая в этом году не будет иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил, почему на грядущем параде 9 мая не будет иностранных политических лидеров. В этом году отмечается 74-я годовщина Победы.

Дмитрий Песков отметил, что высокопоставленные иностранные гости не были приглашены, поскольку дата не является юбилейной, передает ТАСС.

В Кремле подчеркнули, что в следующем году в России будет отмечаться 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Этот год, по словам Дмитрия Пескова, будет особенным, вследствие чего будут направлены специальные приглашения лидерам других стран.