Краснодарские школьники спели на взыскание

Краснодарские семиклассники на, казалось бы, безобидном уроке пения устроили большую проблему для своего педагога, исполнив песню Михаила Круга "Владимирский централ".



Дети знакомились с современной музыкальной культурой и песнями народов мира, а в конце занятия им было предложено спеть песню на свой выбор. Дети почему-то выбрали гимн заключённых про Мишу Северного. Проблемы у администрации школы и педагога начались, когда в интернете появилась видеозапись урока. Больше всего чиновников мэрии поразило, как дружно и со знанием темы школьники выводят припев.



Но что тут удивляться, какое время, такие и песни...