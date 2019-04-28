Украинская автокефалия привезла на Украину свой огонь

На Украину из Иерусалима прибыло сразу два благодатных огня. Делегация автокефалии привезла в Киев свою частицу.

Автокефалисты доставили свой священный огонь в Михайловский Златоверхий собор к главе свой церкви Епифанию. Привез его митрополит Луцкий и Волынский. Он ездил в Иерусалим с делегацией Волынской епархии.

Таким образом, на Украину прибыло сразу две частицы благодатного огня. Одну официально получил глава Православной церкви Московского патриархата. Вторая была доставлена автокефалистам.

Отличие двух частиц существенное. Это как разница между "доставили" и "привезли". Если в Украинскую православную церковь Московского патриархата огонь был официально доставлен. Автокефалистам же частичку священного пламени чуть ли не подпольно привезли. Иерусалимский патриарх отказал автокефальной делегации в пасхальном служении в храме Воскресения Христова. Он допустил их в храм лишь как обычных прихожан.

Как обычные прихожане автокефалисты свой огонь и получили. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата свой священный огонь получили официально.