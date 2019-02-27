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Елена Маркова: Работа паталогоанатома - это творческий процесс!

27 февраля 2019, 11:59 [«Аргументы Недели», Наталия Юнгвальд-Хилькевич ]

Елена Маркова: Работа паталогоанатома - это творческий процесс!

Моя тетя патологоанатом... Но, несмотря на такую сложную и я бы даже сказала негативную профессию, Елена Маркова очень светлый, жизнерадостный человек. Она рассказала много того, что скрыто из поля зрения обывателя.  Преподнесла очень тактично разные вещи, касающиеся медицины…  А ведь вопросы приходилось задавать: сакраментальные.  Жизнь – и смерть…   В своей профессии - Маркова уже 50 лет. 

 

- Елена Васильевна, вы - патологоанатом. Профессия звучит очень грозно, и честно говоря, как «приговор» для некоторых. Хотя не скажешь, что вы - тот, кто «препарирует смерть». Вот, для вас лично, в чем плюсы, и какие минусы вашей работы? 

- Главный плюс, это любовь к профессии. Она мне интересна своими: жизнелюбием, разнообразием и трудностью, причем минусы в любимом деле быстро забываются. 

- Странно звучит… Хотелось бы уточнить, - в чем главные трудности?

- Тут и контакт с химическими препаратами… И  опасность взаимодействия и возможность заражения от больного или умершего, если это какая-то инфекционная болезнь, в том числе и психологические нагрузки, и самое неприятное – сама смерть больного. Смерть, наступившая  – после всех усилий целого ИНСТИТУТА врачей, которые с ним работали.

Перед нами, прежде всего -  живой человек - со своей проблемой. Важно знать именно то, что мы всячески помогаем, больному, участвуя в диагностическом процессе, стремимся разобраться в объективной картине и реальности происходящего в организме.  

Поэтому, мы обязаны провести исследование, тщательнейшим образом. 

Начинаем с биопсии. Она дает нам информацию, которая и раскрывает представление о заболевании живого человека. Можно сказать, что первоначально мы проводим прижизненное исследование различных тканей, которые могут быть в опасности или уже находятся… 

И вместе с лечащими врачами и специалистами  диагностических служб участвуем в лечебном процессе.

- С чего начинается ваш рабочий день?

- Каждое утро у нас проходит общеинститутская клиническая конференция, на которой намечается план на день, операционные мероприятия. Мы обсуждаем сложных больных, которые на следующий день лягут на операционный стол. Демонстрируем и обсуждаем диагностические материалы. Причем по каждому больному. Во всяком случае, по большей части из них. Наше отделение принимает в этом активное участие, потому что наш вклад в диагностический процесс - немаловажен. 

- Биопсия… Увидев материалы, вам сразу очевиден прогноз. Если это случай, заведомо неблагоприятный… Можете ли вы определить  продолжительность жизни больного? И как вы действуете?

- Всегда важно объективно констатировать причину смерти… И патогенез болезни уже отступает на второй план… Другое дело исследование операционного материала, когда мы видим морфологический тип опухоли, глубину ее  прорастания. К другим органам и тканям, наличие и пути метастазирования. Тогда – другое дело. Мы вырезаем из всего представленного препарата кусочки. И исследуем не только ткань опухоли, но и сосуды, нервы, лимфатические узлы. Это составляющие прогноза, касающиеся одного случая, отдельно взятого больного.

Это только наш первый шаг, который бывает только в редких случаях. И  позволяет делать, причем не безапелляционно, - какие-то прогнозы и выводы. А потом случается наоборот. Важны не объективные слагающие и только, но и что-то еще – в том числе ПСИХОТИП  живого человека. Есть  вещи, которые и медикам иногда сложно объяснить, но тем не менее случается чудо… В медицине бывает все.

  - А как по дням распределяется работа? Один – день под микроскопом, второй -  вы занимаетесь вскрытием трупа? Так? 

- У нас не бывает дней, когда мы не смотрим в микроскоп. Это очень полный и творческий процесс, включающий и рутинные исследования, и консультации трудных случаев. В нашей профессии, как ни в какой другой, принят обмен  мнениями в трудных диагностических случаях. Мы охотно выдаем и консультируем собственные гистологические препараты, консультируем чужие.  В каждом медицинском направлении существуют свои особенности и нюансы, знакомые иногда только узкому специалисту, который лучше знает свой материал, работая с ним постоянно. К счастью, в тех институтах, в которых я работала смертельные исходы – были редкостью.   

- И все же, когда вы идете в морг, находящийся при Институте, то больше ничем не занимаетесь в этот день? Или проходят еще и патоморфологические исследования? 

- Повторюсь, с микроскопом я практически всегда. То есть каждый день. Что касается морга… Когда нужно идти туда… Ну… Дело тут в том, что я работаю в большой клинике, в которой, конечно же, случаются и летальные исходы. Когда это случается, хирурги пишут свой клинический диагноз, составляющий представление о конкретном случае, который предстоит разобрать. После этого, я  иду и произвожу вскрытие. И сопоставляю те данные, которые нахожу при этом вскрытии – с тем, что предполагают хирурги. В большинстве случаев все совпадает с диагнозом, поставленным ранее. Но бывают случаи, когда хирурги могут «прозевать» какое-то осложнение. Какое-то сложное заболевание, какую-то сопутствующую болезнь… 

После этого я исследую все тело. Но секционное исследование – не заканчивается мАкроскопическим изучением. Для той картины, которая нужна, требуются и другие исследования. Микроскопические, например. После вскрытия, патологоанатом обязан все, что увидел, сформулировать и записать. Иногда это отличается от того, что написал хирург. Но я хочу сказать, что мне посчастливилось работать в учреждениях, где очень тщательно разбираются всех нюансах летальных исходов. 

- Юридически вы отвечаете за то, что изложили письменно?

- А как же! И после вскрытия на следующий день, на конференции, мы опять представляем наши данные. Мы разбираем все то, что было обнаружено на вскрытии, сравнивая с тем, что наши хирурги предполагали увидеть картину: от начала заболевания, до патологоанатомического исследования.  

- А если родственники какое-то недовольство выражают?

- «Почему человек умер»? Да, конечно. Для родственников – это всегда трагедия. Им часто непонятно.  Жил ведь - ну, болел и вдруг умер.  Поэтому всегда присутствует доля недоверия. Не виноваты ли в чем-то врачи?  У нас больные сложные. Это пожилые люди и очень тяжело больные, с разнообразными сопутствующими заболеваниями. И помещая своих заболевших к нам, родные могут предполагать и… – неизбежное. Но, в общем-то, родственники благодарны за то, что те сделали врачи во имя спасения человека – все возможное. 

- А вот раньше, когда вы начинали, родители были довольны вашим выбором?

- Моим родителям не нравилась идея моего выбора профессии. А потом одна из приятельниц моей мамы «запихала» меня работать в морг лаборанткой. Это было в Первой Градской. На целый год. И мне там очень понравилось. Ну, вы понимаете, что смысл слова «понравилось» - тут сугубо технический.

- Работа в морге, мне кажется, еще и тяжелый физический труд. Не так ли?

- Иногда так натаскаешься… Домой еле добредешь. Раньше приходилось все делать самой. Сейчас существует специально разработанная техника вскрытия. И помогают специальные люди.  Но это тема очень специфичная. И хотя она открыта… И, конечно же, существуют учебники по этому поводу. Но я думаю, что человеку, который этим не  занимается профессионально – знать глубже, чем я это вам приоткрываю - не надо. Для обывателя это должно оставаться, чем-то закрытым. Чтобы можно было сохранить хоть чуточку  иллюзий.

Может быть, в молодости хочешь узнать больше, испытываешь тягу и интерес к расширению знаний. И не смущают тебя некоторые моменты морально-этического плана. Это как-то подсознательно происходит. Могу  сказать, что среди патологоанатомов наблюдается такая тенденция, что в пенсионном возрасте профессионалы начинают с меньшей охотой вскрывать тело - (морг). Больше отдаешь времени микроскопии. Секционные исследования энтузиазма уже не вызывают.

- Елена Васильевна, а вы любите людей?

-  Очень. И очень всех жалею. Я попала в тот период, когда основную массу патологоанатомов составляли женщины. Медицина у нас в стране  всегда больше «женская». В Первой Градской больнице, где я работала, был практически женский коллектив. Очень умных, симпатичных и привлекательных женщин. 

Это не маловажный фактор, между прочим, когда на работу приходит прекрасно одетая женщина, с которой можно поговорить буквально на любые темы. Которая даст тебе совет… И в то же время профессионально она – на высоте. Это были патологоанатомы широкого профиля, которые «все потрогали своими руками». Эта профессия становится редкой. Мало в нее идут. Но все-таки сейчас, Слава Богу, институты стали пополняться медиками этой профессии. Специальность очень востребована, ведь не один  хирургический стационар без нас обойтись не может. Интернатура (прим. автора: первичная последипломная специализация выпускников медицинских институтов по одной из врачебных профессий).Это первичная последипломная специализация выпускников институтов по одной из врачебных профессий, проводимая после сдачи государственных экзаменов...

 - …

-Когда наконец родители смирились с моим профессиональным выбором, я поступила в МОЛГМИ им.  Н.И. Пирогова (Медицинский Институт). После окончания вернулась в Первую Градскую, в ординатуру, - проработала там два года по распределению. А потом меня пригласили работать сюда. Сначала  это был небольшой институт проктологии. Лаборатория с клиникой – это поначалу называлось так. И я начала постигать основу этой очень интересной и редкой профессии. Специальность для меня была совершенно новая. Я узнала там то, чем НЕ занимаются большинство больниц и клиник. Несмотря на то, что  - эта специальность тогда была очень узкой. Но по ходу развития, мы становимся все более образованными людьми, потому что наши хирурги оперируют все  шире и шире, и мы вынуждены развиваться. Сейчас перешла в частную клинику по семейным мотивам…

- В институте проктологического направления спектр медицинских исследований весьма широк. Не так ли?

- (улыбается) Несмотря на узость нашего направления. Оно требует  специальных иногда уникальных подходов в лечении и высокого оперативного мастерства.  Врачей колопроктологов, так как их основной задачей, их лечебных мероприятий  - является обеспечение комфортных условий жизни людей с такой сложной и «социально» неудобной патологией.

- Существует ли врачебная тайна?

- Мы все больше отказываемся от врачебной тайны, в пользу пациента. Врачебная тайна остается для особых случаев. Но, скажем так. С течением жизни, мы все чаще придерживаемся правила, которое принято в Америке, что человек должен знать все. Тогда мобилизуется резерв, внутренние силы. Он помогает нам, врачам, себе… (Срабатывает фактор плацебо). Хотя были и такие случаи, что люди не выдерживали правды о своем состоянии. И человек заканчивал суицидом. Так что для врача это трудная психологическая тема – что и как сказать больному. Все, и на прямоту или же его как-то оберечь. 

- Вы должны быть еще и психологами?

- Обязательно. Этому нас учат. Ведь существует медицинская деонтология (прим. автора.От греческого – должное. Раздел этики - учение о проблемах морали и нравственности. Термин ввел Бентам) -  совокупность этических норм и принципов поведения медицинского работника в его профессии.

- А вот такая тема, в связи с нетрадиционной ориентацией. Возникают ли в связи с этим у мужчин с прямой кишкой  проблемы?

-  Да, у нас лечатся и такие люди. Трещины, ссадины. Ну, скажем, два танцовщика лежали. Лечились.

-  Почему в один из периодов вы решили уйти поработать в Большую Медицинскую Энциклопедию?

- Были сложности. Всегда… В Советское время… Патологоанатомия считалась высокооплачемой профессией. А потом, в период перестройки планка снизилась, на несколько ступенек. Медицину финансировали по остаточному принципу. 

Теперь в чести хирурги, урологи. Наша специальность, конечно, начала умирать… 

Вот в тот период понижение зарплат и случилось.  И в этот момент, как раз и поступило приглашение поработать в Медицинской Энциклопедии. И я с удовольствием его приняла. И нужно сказать, что ни  на минуту не пожалела. Это прекрасные три года, это связи, знакомства, контакты. Я познакомилась с очень интересными учеными. И это было пополнением и обновлением знаний… И я рада, что приобрела новую специальность. 

- А приходится ли работать над собой, повышением знаний, квалификацией?

- Если мы бросаем самообразование, перестаем читать,  и  работать над собой. Неизбежна деградация. Кроме того, каждые пять лет, мы специально обновляем сертификаты и подтверждаем  категории. Получить высшую – без знаний не получится.

- После работы, наверное, нужно какие-то усилия над собой, чтобы психологически перестроиться к обычной жизни… Наверное, тяжело?

- Лично я не чувствую никакого дискомфорта, когда - перехожу от профессиональной деятельности к домашним делам. Для женщины – это проще, чем для мужчины. Мужчина занимается своими делами круглый день. А женская жизнь построена так, что в жизни ей приходится совмещать много ролей. И профессиональную сферу, менять в течение суток, на профессию жены, матери, бабушки, хозяйки дома (улыбается).

- Были ли страхи или стрессы по какому-нибудь поводу? 

- В основном, это были переживания: вдруг я что-то «проглядела»?.. На первых порах это бывало часто. Ужас от того, что я поставила неправильно диагноз. Неправильно  промикроскопировала. Ужас - что может быть мне не достает знаний, для того, чтобы  обязательно быть ВСЕГДА правой, и не ошибаться. Сейчас тоже существует опасение: а вдруг я чего-то могу сделать не так, поскольку это связано с большим объемом работы? Мне при выполнении всех своих обязанностей,  времени едва хватает. 

- Какие существуют в данной профессии вредные факторы?

- Прежде всего! Контакт с формалином, конечно. Хлороформ, ксилолы и т.п. Заливочные среды… Все токсичные яды, какие у нас существуют в лаборатории. Красители-реагенты… Все это наличествует в больших количествах. 

- Ну, например, еще такой нестандартный вопрос:  возможно ли заразиться  чем-нибудь, работая с биологическим материалом?

- Такая опасность тоже существует. Мы работаем с операционным материалом, от разных больных. Тут присутствует и гепатит. И СПИД… И… 

- И какие же тут  возможны меры предохранения?

 - Меры предосторожности существуют, конечно. Прежде всего, нужно внимательно читать направление, с которым поступает к нам операционный материал. Всегда быть обязательно в перчатках. Руки мыть перед едой. И вообще их мыть часто. Избегать всяких травм, порезов, уколов. 

- Можно ли заразиться от покойника?

- Ну, если у него не СПИД, то... Все очень быстро гибнет. А что касается трупного яда – это вообще ерунда. Заразиться от покойника можно, только если он болен каким-то инфекционным заболеванием. Холера, например, или чума. Туберкулез… Одна моя коллега, работая в морге, подхватила туберкулез. Перенесла операцию. Ну, и потом снова вернулась работать к нам. 

Случаев заражение туберкулезом среди медицинского персонала, кстати, достаточно. Особенно теперь, когда туберкулез «гуляет», где хочет…

-  Какие есть преференции для таких специалистов, как вы?

- Получаем 25 % за проф-вредность, например. И отпуск у нас полуторамесячный. По-моему, у нас трудовая пенсия наступает раньше, чем у всех. Рабочий день короче. До 15.00. А во всем остальном – обыкновенно.

- Клятва Гиппократа – это серьезно?

- Для нас было серьезно. Думаю, теперь не очень. Раньше  люди, в основной массе своей, были моральнее.  Сама знаешь, врут направо и налево, даже когда говорят «честное слово» и ЧТО сегодня – ВСЕ решают… 

- Деньги, наверное… Елена Васильевна, а есть у вас какая-нибудь поговорка? Присказка… С которой по жизни идете…

 - Семь раз отмерь, один - отрежь, это если в профессии. Не бояться консультироваться с коллегами. Нужно не стесняться, иметь и высказывать свое мнение. И еще: Всякое знание – благо. В жизни – еще так. Живем, как все! Живем, как можем! Иногда живем в полную силу, и даже получаем удовольствие от жизни!

 

 

 

 

 

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Лобовое стекло Boeing-767 треснуло при посадке во Внуково

Лобовое стекло Boeing-767 треснуло при посадке во Внуково

В среду, 27 февраля, стало известно, что в московском аэропорту при посадке самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. Об инциденте сообщили сегодня журналисты.

//Образование

На Западе назвали лучшие российские университеты

На Западе назвали лучшие российские университеты

В международный рейтинг лучших ВУЗ-ов планеты попали более 20 российских университетов. Топ-лист высших учебных заведений составлен по пяти номинациям, которые включили в себя естественные, технические, общественные и гуманитарные науки.

//Общество

Вассерман предостерёг Нурмагомедова

Вассерман предостерёг Нурмагомедова

Анатолий Вассерман назвал российского борца Хабиба Нурмагомедова человеком молодым и очень увлечённым. Он посоветовал дагестанцу определить, «что действительно важно, а что — просто обстоятельства, которыми можно пренебречь».

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о новом акте агрессии Киева против Донбасса

В ДНР сделали экстренное заявление о новом акте агрессии Киева против Донбасса

В армии самопровозглашенной ДНР обнародовали экстренное заявление, касающееся нового акта агрессии Вооруженных сил Украины против Донбасса. Заявление сделал Даниил Безсонов, спикер ополченцев республики.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Поклонники едва узнали изменившегося Дмитрия Харатьяна

Поклонники едва узнали изменившегося Дмитрия Харатьяна

Известный российский актер Дмитрий Харатьян в последнее время очень изменился. Поклонники едва узнали 59-летнего артиста на одном из недавних снимков, опубликованных в социальной сети Instagram.

//Происшествия

В ЕАО воспитанников детского сада кормили из ржавых термосов

В ЕАО воспитанников детского сада кормили из ржавых термосов

В селе Даниловка, расположенном в Еврейской автономной области, воспитанников детского сада кормили из ржавых термосов. На организацию питания в учреждении ранее пожаловались родители детей.

//Происшествия

На Варшавском шоссе в Москве водитель такси ранил ножом мужчину и скрылся

На Варшавском шоссе в Москве водитель такси ранил ножом мужчину и скрылся

На Варшавском шоссе в Москве водитель такси ударил ножом мужчину. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают на юге Москвы человека, ранившего гражданина в ходе вспыхнувшего конфликта.

//В мире

Украина остается без участия в Евровидении

Украина остается без участия в Евровидении

Участие украинских артистов в Евровидении оказалось чересчур политизированным. В Национальной общественной телекомпании Украины заявили, что Киев может отказаться от участия в международном конкурсе «Евровидение».

//Здоровье

Россия 80+ : Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни граждан

Россия 80+ : Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни граждан

Вероника Скворцова сообщила, что на ближайшие годы одной из основных задач подконтрольного ей ведомства станет увеличение продолжительности жизни россиян.

//В мире

Савченко назвала возможное условие начала на Украине «Третьей мировой войны»

Савченко назвала возможное условие начала на Украине «Третьей мировой войны»

На Украине может разгореться «Третья мировая война». Соответствующее заявление сделала Надежда Савченко, подозреваемая следствием в организации государственного переворота в бывшей советской республике.

//В мире

Нил Ушаков уйдет с поста мэра Риги, если его выберут в Европарламент

Нил Ушаков уйдет с поста мэра Риги, если его выберут в Европарламент

Мэр Риги Нил Ушаков и его коллега по Рижской думе Андрис Америкс официально подтвердили, что будут участвовать в выборах в Европарламент. Как же г-н Ушаков намерен совмещать «кресло мэра» и работу в ЕП? Есть один нюанс: мэр Риги освободит свое место, если его изберут депутатом ЕП.

//Здоровье

Дружба помогает бороться со смертельными болезнями

Дружба помогает бороться со смертельными болезнями

Большое количество близких друзей и общение в социуме могут уберечь женщин от смерти. Учёные обнаружили, что социальная поддержка снижает уровень женской смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

//В мире

Эрдоган: Турция не отступит в вопросе покупки российских ЗРС С-400

Эрдоган: Турция не отступит в вопросе покупки российских ЗРС С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что Анкара твердо решила приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и не намерена отступать от своего плана в данном вопросе.

//В мире

Армия ЛНР отбила попытку разведчиков ВСУ прорваться на территорию республики

Армия ЛНР отбила попытку разведчиков ВСУ прорваться на территорию республики

Ополченцы ЛНР отбили попытку военнослужащих Вооруженных сил Украины прорваться на территорию республики. Детали произошедшего инцидента содержатся в заявлении Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Происшествия

В частном доме в Кузбассе вспыхнул сильный пожар, среди погибших трое детей

В частном доме в Кузбассе вспыхнул сильный пожар, среди погибших трое детей

В частном деревянном доме в городе Мариинске, расположенном в Кемеровской области, вспыхнул мощный пожар. Согласно последней информации, в результате возгорания погибли люди, в частности, трое детей.

//Экономика

В Минэнерго подсчитали, на какое время России хватит запасов нефти и газа

В Минэнерго подсчитали, на какое время России хватит запасов нефти и газа

В Министерстве энергетики Российской Федерации подсчитали, на какое время хватит запасов нефти и газа страны. Соответствующую информацию накануне предоставил глава ведомства Александр Новак.

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