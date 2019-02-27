Шаманы ответят за верблюдов перед законом

Прокуратура Иркутской области передала в полицию вопрос о привлечении к уголовной ответственности людей, причастных к ритуальному сожжению пяти верблюдов. Предполагается, что шаманов могут обвинить в жестоком обращении с животными.

«Это не шаманизм, это сатанизм»: Верховный шаман России о сожжении верблюдов

В качестве доказательств виновности иркутских шаманов имеется видео, где заснят весь процесс обряда. В случае обвинительного приговора шаманов могут лишить свободы на срок до пяти лет, передаёт Lenta.Ru. Глава шаманской организации «Вечно синее небо» Артур Цыбиков заявил, что согласен понести наказание за свои действия, если суд признает его виновным.