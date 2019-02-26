Из хулигана в дворцовые шуты. Сергей Шнуров стал членом совета комитета Госдумы

Лидер скандальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров из хулигана из питерской подворотни превращается в «обласканного властью дворцового шута». Так решили пользователи Сети, когда узнали, что Шнур стал членом общественного совета по культуре Государственной думы.

Сначала музыкант пришел на Первый канал в качестве наставника шоу «Голос», чем несказанно удивил поклонников, а теперь и вовсе ударился в политику.

"Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается "второй призыв". Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре. Рада, что и Сергей Шнуров увидел для себя здесь любопытную перспективу. Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше", - написала глава комитета Елена Ямпольская на своей странице в Facebook.

«Ну депутаты показывают, насколько они близки народу, а вот Шнуру-то это зачем?», - задаются вопросом пользователи Сети. Хотя многие уверены, что это скорее номинальный статус. Кроме того, членами совета стали митрополит Тихон Шевкунов, писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.