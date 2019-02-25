Максим Аверин приедет в Челябинск с новым спектаклем

Неделю назад канал «Россия-1» выдал на голубые экраны страны громкую премьеру – седьмой сезон всеми любимого сериала «Склифосовский». А буквально через пару недель звезды сериала Максим Аверин и Анна Якунина лично прибудут в Челябинск, чтобы сыграть в бродвейской мелодраме «Там же, тогда же».

…Однажды, в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится четверть века. Все меняется в жизни, все проносится и исчезает, но постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же месте. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им жить до следующей встречи.

Автор незамысловатого сюжета - американский драматург и сценарист Бернард Слэйд — сам не ожидал столь оглушительного успеха. В 1974 году он написал свой главный хит, на Бродвее пьеса была исполнена 1453 раза, а сам Слэйд получил две премии — Drama Desk и Tony Award в номинации «Лучшая пьеса».

Мало того, в 1976-м пьеса начинает триумфальное шествие по Европе. В Россию она дошла в 1991 году, где ее первым поставил режиссер Леонид Трушкин. Кстати, в первой постановке был поистине звездный состав: Константин Райкин, Татьяна Васильева и Любовь Полищук. После пьеса разошлась по стране массовым тиражом. Челябинский театр драмы в свое время также отметился в списке.

Последнюю версию известного сюжета представил год назад хорошо известный по «Тайнам следствия» Мирослав Малич, исполнивший роль мужа главной героини, Маши Швецовой. Именно он пригласил актерский дуэт Аверин-Якунина, которым уже приходилось встречаться на одной площадке в сериале «Склифосовский». Выпускали спектакль быстро, как в Голливуде, всего за 20 с лишним дней. Вовлечь зрителя в эту трогательную и захватывающую историю любви артисты попытаются 11 марта на сцене театра оперы и балета.