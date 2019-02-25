Математический праздник в Москве собрал 10 тысяч школьников

В ежегодном Математическом празднике, который прошел 17 февраля уже в 30 раз, приняли участие более 10 тысяч школьников. Об этом на селекторном совещании в департаменте образования и науки города Москвы рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

«Математический праздник – это одно и самых массовых и авторитетных математических соревнований не только в России, но и в мире. Для многих ребят – это первая возможность прикоснуться к маленькому математическому открытию – решить задачу, которую не учили решать. Даже простой шаг, сделанный впервые самостоятельно, – это часто первый шаг к будущим успехам в учебе и в науке», – рассказал Иван Ященко.

В рамках праздника департамент образования и науки организовал лекции ведущих ученых, математические игры и мастер-классы. Площадки для проведения праздника открыли многие столичные вузы, в том числе МФТИ, МИРЭА, МИСиС и ВШЭ. Математический праздник является частью московской школьной олимпиады для учащихся 6-7 классов.

Ященко также напомнил, что в Москве в этом учебном году был запущен проект «Математическая вертикаль», к которому присоединились уже более 300 школ.

«Появление этого проекта по инициативе руководителя департамента образования Москвы Исаака Калины и Ассоциации учителей математики собрало вместе возможности больших школ и методический научный потенциал города, которые позволяют ответить, в первую очередь, на запрос "города будущего". К 2025 году по всевозможным оценкам, а может быть и раньше, более половины перспективных, высокооплачиваемых, дающих карьерный рост рабочих мест в столице будут связаны с хорошей математической подготовкой», – ранее отмечал Ященко.