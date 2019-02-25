Ручки для Газпрома за 11 тысяч и повышение пенсии для россиян на 182 рубля

Госкорпорация «Газпром» закупает элитные канцтовары - 10 шариковых, 20 перьевых и 10 «чертежных для туши» обойдутся в почти полмиллиона бюджетных денег, а точнее в 456 тысяч рублей.

Нетрудно посчитать, что средняя цена одной авторучки составит 11, 4 тысячи рублей. Между тем прожиточный минимум далеко не во всех регионах дотягивает до… стоимости VIP-ручки, а минимальная пенсия в том же Сургуте и того меньше – 11,3 тысячи.

Зато Минтруд предлагает с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Это на 182 рубля. Вырастут выплаты и другим категориям граждан: например, средний размер пенсий детей–инвалидов увеличится примерно на 270 рублей. VIP-ручки пенсионеры себе, конечно, позволить все равно не смогут, на 182 рубля можно купить литр молока, буханку хлеба и килограмм «макарошек», которые все время вспоминают нам чиновники.