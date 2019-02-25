За что Алексей Серебряков поливает грязью Россию?

Скандальное высказывание российского актера Алексея Серебрякова, эмигрировавшего в Канаду, вызвало шквал критики. Звезду "9 роты", "Обитаемого острова", "Левиафана" предложили лишить всех наград и званий и выкинуть его имя из памяти.

В 2012 году известный актер Алексей Серебряков успешно эмигрировал на постоянное жительство в Канаду. Но, видимо, забыв о том, что он актер и, возомнив себя политиком, Серебряков начал поливать заграницей свою родную страну грязью. В сети активно обсуждаются его обвинения российских властей в военных конфликтах, которые происходили в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и Африке. По мнению актера, Москва «переписывает историю», а граждане вынуждены «находясь в сплошном окружении врагов, демонстрировать псевдопатриотизм».

Такая позиция вызвала бурную реакцию у сограждан и пользователей Сети. Люди посчитали Серебрякова предателем и искренне не понимали, как можно так относиться к своей Родине.

Так, в Госдуме отметили, что считают слова актера частью пиар-акции «недругов» страны, а член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян обвинил известного актера в предательстве и непорядочности. "Критиковать страну нужно внутри России! Здесь осуждай, критикуй, выражай мнение, у нас свобода слова! Прекрасно понимая, какие сейчас непростые отношения между Россией и Великобританией он пошел на этот непорядочный шаг, выступив с обличительной речью в Лондоне", – ответил Мануклян.

Певец и композитор Юрий Лоза и вовсе призвал россиян выкинуть из памяти имя актера.«Единственное, как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей — забвение», — приводит слова музыканта РЕН ТВ.

Коллега Серебрякова Алексей Огурцов подчеркнул, что "рожденный в СССР, воспитанный в СССР" не имеет права идти против своей страны, давшей образование и воспитавшей его.

Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара объясняет, почему артист Серебряков взял на себя ответственность делать такие смелые политические заявления. Как считает Окара, раньше в России властителями дум выступали поэты, писатели и философы, а «сейчас же, когда нет крупных поэтов и писателей, эту нишу заняли люди, связанные с кино: режиссеры и актеры. Конечно, рассуждения людей искусства не так концептуальны, как у политологов. Но то, что они вызывают гораздо больший резонанс в обществе — это очевидный факт".

Алексей Серебряков за свою карьеру снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, удостоен звания народного артиста России, присужденное «за заслуги в области искусства», и имеет несколько наград российских и зарубежных кинофестивалей. Однако, "Уральский родительский комитет" собирается отобрать все эти награды. Вторит этому и социальный психолог Алексей Рощин, аргументируя тем, что "артист — профессия истероидная. Ему на самом деле жалко будет терять эти звания".

Однако, нашлись и сторонники позиции Серебрякова. Так, не менее скандальный актер Алексей Панин решительно заявил, что думает то же самое. "Все правильно сказал Алексей Серебряков. Это понимает каждый здравомыслящий человек, у которого есть интерес к истории, у которого есть интерес узнавать правду, вообще какую-либо информацию. Люди, которые находятся в телевизионном зомбировании СМИ, они и живут как зомби. Но люди, которые интересуются, которые проявляют хоть какой-то интерес к тому, что происходит в реальности, которые хотя бы заходят на YouTube, которые читают хоть какие-то книги, которые смотрят какие-то фильмы, они понимают прекрасно, что происходит на самом деле в стране, в мире", - цитирует Панина ТВЦ.

Ранее Серебряков не раз оказывался в центре скандала, связанного с антироссийскими думами. Летом 2018 года в своем интервью блогеру Юрию Дудю Алексей без стеснения заявил, что национальной идеей России является «сила, наглость и хамство». По его мнению, американцы имеют другую психологию, основывающуюся на понимании собственной свободы и правовой защищенности.

Также в заявлениях Серебрякова было сказано о том, что в России нет гражданского общества и «у нас все возлагается на человека», поэтому его гражданский долг, — вырастить своих детей, обеспечить достойную старость для матери и тещи, не «ту, которую обеспечивает государство».