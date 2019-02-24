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Надо сверять часы, чтобы двигаться вперед!

24 февраля 2019, 19:22 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Надо сверять часы, чтобы двигаться вперед!

19 февраля 2019 года в ГУФСИН по Красноярскому краю состоялось совещание для подведения итогов и оценки деятельности лесозаготовительных предприятий данной структуры за 2018 год.

На совещание были приглашены руководители компаний, в адрес которых за 2018 год осуществлены поставки более чем 50% товаров лесной продукции. Союз «ЦС ТПП» представляли: вице-президент - Евгений Львович Лужбин, директор департамента ВЭД - Владислав Иванович Поляков, представители ООО «Сибдоска», включая директора А.О.Агаларова.

После подробного отчета озвученного начальником маркетинга ГУФСИН по Красноярскому краю Попковым Вадимом Николаевичем, состоялся обмен мнениями с руководителями организаций, где были выслушаны рекомендации по организации работы на предприятиях ГУФСИН, которые по мнению предпринимателей в дальнейшем могут привести к увеличению ассортимента, а также объема лесопродукции потребителям.

Затрагиваемые на совещании руководством ООО «Сибдоска» проблемы, а также способы их решение были внимательно выслушаны, большинство из которых по распоряжению начальника маркетинга ГУФСИН В.Н. Попкова нашли свое решение оперативно за круглым столом.

Значительное внимание уделяло имеющимся проблемам организации приемо-передаточных операции, в части контроля объема и качества отгружаемой продукции со стороны получателя. При этом отмечено, что сложности возникают не во всех учреждениях ГУФСИН.

В качестве предложений озвучено: изучить положительный опыт организаций приемо-передаточных операций, с целью урегулирования, возникающих в процессе взаимодействия вопросов. Кроме этого на совещании рассматривались вопросы расширения клиентской базы в связи со значительными остатками готовых пиломатериалов на складах учреждений ФСИН.

Присутствующие на совещании предприниматели остались довольны технической организацией мероприятия, а также её результативностью и отметили важность дальнейшего проведения встреч в подобной форме, где каждый без исключения представитель делового мира в области реализации лесных товаров имеет возможность высказать свое мнение и озвучить рекомендации, в целях дальнейшего долгосрочного и продуктивного сотрудничества.

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