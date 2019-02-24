«Это не шаманизм, это сатанизм»: Верховный шаман России о сожжении верблюдов

Кара-оол Допчун-оол заявил, что не давал своего согласия на жертвоприношение пяти верблюдов в Иркутской области. По его словам, наказание за такие действия прописано в статье о жестоком обращении с животными.

В Иркутской области шаманы сожгли пять верблюдов ради светлого будущего

Верховный шаман страны заверил, что никогда не согласился бы на такие обряды. По его словам, подобное никогда не практиковалось среди шаманов: ни сейчас, ни в древности, передаёт. Также он отметил, что «сразу перед обрядом резать барана или верблюда... это не шаманизм, это сатанизм».

Кара-оол Допчун-оол объяснил, что шаманам в принципе запрещено приносить верблюдов в жертву. А жертвенных животных нельзя забивать непосредственно перед обрядом, передаёт Lenta.Ru.