Инфантильны ли современные мужчины?

23 февраля в России каждый год отмечается День защитника Отечества. Этот праздник уже давно превратился в настоящий День мужчин. Женщины поздравляют своих кавалеров и дарят подарки.

Однако женщины далеко не рады мужскому поведению. Главная причина — всеобщий инфантилиз, отмечает NEWS.ru.

По мнению дам, молодые люди боятся брать на себя ответственность, всё бы в компьютерные игры играть и жить с мамой до 35 лет. Жениться — ни за что, детей рожать — рано ещё, иметь отдельную квартиру — мне и с мамой неплохо.

Также, как сообщает НСН, ранее интимную близость назвали лучшим подарком на 23 февраля. Так, врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев считает, что праздничное настроение в принципе подразумевает что-то подобное, однако основным подарком это служить не может.

Как пишет интернет-журнал Мои года, раньше, во времена СССР, женщины дарили мужчинам открытки, потому что День Советской армии и флота считался "мужским праздником". Открытки получали не только военнослужащие, но и обычные люди.