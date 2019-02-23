Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в субботу, 23 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте президента.

Военнослужащие Президентского полка установили возле Вечного огня традиционный венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".

В мероприятии приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.

Каждый год в этот день президент традиционно приезжает в Александровский сад. Сегодня Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял в молчании, почтив память всех погибших защитников.