Минтруда предложило повысить социальные пенсии россиян

Министерство труда выступило с предложением проиндексировать на два процента социальные пенсии россиян с первого апреля текущего года. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3.2 млн человек - получатели социальных пенсий", - говорится в ней.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9266 рублей. Отмечается также, что такие изменения потребуют дополнительных 7 млрд рублей.

Напомним, согласно действующему законодательству, социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии.