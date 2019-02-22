"Федерацию" переименуют и вместо МКС отправят на Луну

Разрабатываемый в России перспективный пилотируемый корабль «Федерация» получит другое имя и вместо МКС полетит к Луне и в дальний космос, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой. То есть он не для МКС. Он под Луну, дальний космос и так далее. Эксплуатировать его на МКС будет слишком затратно. А для МКС останется «Союз-МС» и его дальнейшие модификации», - сообщил Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмоса» также поделился планами переименовать «Федерацию». Выяснилось, что кораблю, предназначенному для покорения Луны и дальнего космоса, нужно мужское имя, передает РИА Новости.