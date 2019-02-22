Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели смерть трехмесячного ребенка в Тверской области, честный инспектор ГИБДД в Новосибирске, обнаружение мины времен ВОВ в Калининградской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области оправдали врача, которого обвиняли в смерти трехмесячной девочки. В июне 2017 года родители обратились к врачу с жалобами на дрожь и хрипы в области грудной клетки у ребенка. Врач прослушал младенца и не нашел никаких заболеваний. На следующий день девочка скончалась, сообщает Афанасий-бизнес.

На севере Камчатки женщину второй раз осудили за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя. После совместного распития алкоголя и возникшей ссоры, мужчина оскорбил женщину, больно схватил ее за волосы. После этого она взяла на кухне обычный нож, подошла и с силой нанесла им удар в область живота сожителю. Об этом передает Полуостров Камчатка.

В Новосибирске инспектор ГИБДД отказался от 148 тысяч рублей. Суд приговорил 28- летнего водителя к штрафу в размере 200 тысяч рублей за то, что он пытался дать гаишнику взятку. Но офицер оказался честным и отказался от денег. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове парень украл 4 флакона духов, чтобы подарить их своей девушке. Как сообщает Новый вариант, молодой человек украл с витрины магазина 4 флакона духов, общей стоимостью 12 тысяч рублей.

В Калининградской области снова обнаружены мина и снаряд времён ВОВ. 120-мм миномётная мина была найдена в посёлке Тельманово Черняховского городского округа, а 150-мм артиллерийский снаряд - в посёлке Февральское Краснознаменского городского округа. Об этом пишет НИА Калининград.

В Кочубеевском районе женщина подозревается в убийстве сожителя. Как пишет Ставропольский Репортер, межу девушкой и её сожителем произошёл скандал из-за того, что мужчина пришёл с работы пьяным. Женщина схватила кухонный нож и ударила им несколько раз ему в грудь.