В Люберцах приговорили к пяти годам женщину, заказавшую убийство своей знакомой

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, к пяти годам колонии приговорили женщину в Люберцах за то, что она заказала убийство своей знакомой.

Так, в начале 2018 года женщина начала искать киллера для убийства своей знакомой, к которой на протяжении долгого времени испытывала личную неприязнь. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

За убийство она предложила «киллеру» сто тысяч рублей.