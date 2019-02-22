Полицейские задержали вымогателя в Коломне

Сотрудники полиции задержали вооруженную банду, которая вымогала у бизнесмена в Коломне четырнадцать миллионов рублей, как передает пресс-служба областного главка МВД.

«Злоумышленники, находясь в ресторане по улице Октябрьской революции, угрожая оружием, насильно заставили 45-летнего предпринимателя написать четыре расписки о вымышленном долге на сумму шесть миллионов рублей», - рассказала руководитель пресс-службы Татьяна Петрова. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

В Иркутске задержали 49-летнего мужчину, который 14 февраля украл у 84-летнего дедушки сумку с пенсией и продуктами, отмечает Телеинформ.