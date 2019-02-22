Церковь стала раздражать людей своей недвижимостью

Претензии Русской православной церкви на бывшие церковные училища и гостиницы для паломников всё чаще встречают сопротивление граждан, светской власти и судов.



Завис вопрос с передачей РПЦ Исаакиевского собора в Петербурге. Новость пришла два года назад,петицию против передачи Исаакия за первые 18 часов подписали 130 тыс. человек. Не менее тысячи горожан вышли на митинг, и среди них было немало людей верующих. Собор никогда церкви не принадлежал, он является третьим по величине в Европе христианским храмом, собственностью государства, символом города и одним из главных его музеев с выручкой в 5 млрд рублей. Это был протест против наглости. Дело явно могли обставить тоньше и нежнее. По мере развития конфликта элиты настолько запутались в доводах сторон, что стали по привычке ждать разъяснений от первого лица. Но и президент Владимир Путин летом 2017 г. высказался витиевато. В итоге история с Исаакием сделала губернатора Петербурга Георгия Полтавченко неизбираемым. С тех пор исполнители на местах получили сигнал: не каждый каприз церкви должен немедленно удовлетворяться.



После публикации 327-го закона при всех российских министерствах возникли комиссии для рассмотрения обращений религиозных организаций, которые присмотрели себе что-то из министерского имущества. Недавно старший партнёр адвокатского бюро «Славянский правовой центр» Анатолий Пчелинцев рассказал, что РПЦ претендует приблизительно на тысячу объектов недвижимости в Москве.



Но отвлекаясь на битву за недвижимость, борьбу за основную массу городского образованного среднего класса церковь проиграла. И здесь ей аукнулись скандалы с патриаршими часами и квартирами, «дорисованной» на фотографиях паствой, преследованием Pussy Riot и безжалостной реституцией.



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