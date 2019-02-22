Начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра "Лидер" Петр Гриценко, спасший младенца из-под завалов дома в Магнитогорске, получил награду "За доблесть".

Крест спасателю вручил глава МЧС Евгений Зиничев в минувший четверг, 21 февраля. Аналогичную награду получил замначальника медико-спасательного отдела центра Анатолий Чумичев. Соответствующую информацию в пятницу предоставили сотрудники пресс-службы МЧС.

Напомним, мальчик Ваня Фокин, которого спас Петр Гриценко, вернулся домой 15 февраля. Для него будет составлена особая программа дальнейшей реабилитации.