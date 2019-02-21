Метрополитен организовал раздачу горячего чая около станции «Комсомольская»

Сотрудники московского метро в четверг, 21 февраля, начали предлагать горячий чай пассажирам возле станции «Комсомольская» Кольцевой линии. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба столичной подземки.

Раздача напитка продолжится до воскресенья, 24 февраля, включительно. Воспользоваться бесплатной услугой можно будет с восьми утра до семи вечера.

В метрополитене отметили, что с 16 февраля по 19 февраля свыше четырех тысяч пассажиров угостились чаем, который раздавали на станции МЦК «Локомотив». Решение добавить еще одну точку было принято в связи с ухудшением метеорологических условий в городе.

Пока участок от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского» закрыт из-за проведения работ по строительству Большой кольцевой линии, пассажиров возят бесплатные автобусы «КМ». Они отправляются каждую минуту.

Также на станциях несут дежурство сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они оказывают помощь москвичам и гостям города в построении верного маршрута. Сокольническая линия вернется к привычному режиму работы утром 25 февраля.