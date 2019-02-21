Врач-геронтолог: Алкоголь и холод являются главными причинами смертности мужчин

Главной причиной смертности мужчин трудоспособного возраста в России оказались болезни системы кровообращения. По данным Росстата в 2017 году в стране от таких заболеваний умерло 102 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 59 лет.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев согласился с тем, что злоупотребление алкоголем и плохие климатические условия сказываются на мужском здоровье, как пишет НСН.

"Образ жизни, конечно, неверный. В середине 80-ых годов был почти сухой закон введен на территории всего советского союза и продолжался года два-три… Как только потребление алкоголя снизилось в 3 раза, резко пошла на убыль смертность из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на то, что часть людей стала употреблять суррогаты. Так что, злоупотребление один из важных факторов", — пояснил специалист.

Врач-диетолог Вадим Крылов рассказал, почему так важно не пропускать приём пищи во время рабочего дня, отмечает NEWS.ru.

"Особенно важно ходить на обед вместе с кем-то и общаться, так как во время общения у нас отдыхает орган зрения, а где орган зрения, там и головной мозг. Систематический отказ от обедов способствует появлению гастрита и язвы желудка", - рассказал он.