Челябинская область готова к реализации проекта о квотах на выбросы

В своем послании Федеральном Собранию президент Владимир Путин попросил Госдуму рассмотреть законопроект о квотировании выбросов. Инициаторами и авторами одного из вариантов законопроекта стали власти Челябинской области. Сегодня, 21 февраля, на заседании сигарного клуба в медиахолдинге «Гранада Пресс» эксперты подтвердили, что Южный Урал давно готов к реализации это проекта, который поможет значительно снизить выбросы в атмосферу.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подчеркнул, что Борис Дубровский неоднократно предупреждал руководителей крупных промышленных предприятий о том, что закон о квотах будет принят.

- На Южном Урале ведется большая робота по улучшению экологической обстановки в регионе, многие предприятия уже начали внедрять программы, позволяющие снизить количество вредных выбросы, например, челябинский цинковый завод.

Министр экологии Сергей Лихачев отметил, что в настоящий момент в Челябинске работает 10 стационарных постов мониторинга качества атмосферного воздуха, в этом году их количество увеличится до 17.

По мнению Станислава Мошарова, главы городской Думы Челябинска, который присутствовал на оглашении послания президента Федеральному Собранию, президент затронул больные вопросы.

- Президент назвал вопросы экологии трудными, таковыми они и являются для жителей нашего города, - говорит он. – Задачи понятны и конкретны:

Сократить выбросы промышленных предприятий на 20%, повысить обработку отходов, не допустить строительства жилых домов в экологически опасных зонах.