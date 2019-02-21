Челябинск

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество

Челябинская область готова к реализации проекта о квотах на выбросы

21 февраля 2019, 14:31 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Челябинская область готова к реализации проекта о квотах на выбросы

В своем послании Федеральном Собранию президент Владимир Путин попросил Госдуму рассмотреть законопроект  о квотировании выбросов. Инициаторами и авторами одного из вариантов законопроекта стали власти Челябинской области.  Сегодня, 21 февраля, на заседании сигарного клуба в медиахолдинге «Гранада Пресс» эксперты подтвердили, что Южный Урал давно готов к реализации это проекта, который поможет значительно снизить выбросы в атмосферу.

 Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подчеркнул, что Борис Дубровский неоднократно предупреждал руководителей крупных промышленных предприятий о том, что закон о квотах будет принят.

 - На Южном Урале ведется большая робота по улучшению экологической обстановки в регионе, многие предприятия уже начали внедрять программы, позволяющие снизить количество вредных выбросы, например, челябинский цинковый завод.

 Министр экологии Сергей Лихачев отметил, что в настоящий момент в Челябинске работает 10 стационарных постов мониторинга качества атмосферного воздуха, в этом году их количество увеличится до 17.

 По мнению Станислава Мошарова, главы городской Думы Челябинска, который присутствовал на оглашении послания президента Федеральному Собранию, президент затронул больные вопросы.

 - Президент назвал вопросы экологии трудными, таковыми они и являются для жителей нашего города, - говорит он. – Задачи понятны и конкретны:

Сократить выбросы промышленных предприятий на 20%, повысить обработку отходов, не допустить строительства жилых домов в экологически опасных зонах.

 

 

 

 

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Челябинская область готова к реализации проекта о квотах на выбросы

Челябинская область готова к реализации проекта о квотах на выбросы 14:31

В своем послании Федеральном Собранию президент Владимир Путин попросил Госдуму рассмотреть законопроект о квотировании выбросов. >>
Закон о квотировании выбросов обсудят с региональными депутатами

Закон о квотировании выбросов обсудят с региональными депутатами 11:16

Закон о квотировании выбросов промышленных предприятий будет обсуждаться с участием региональных депутатов. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. >>
Анатолий Литовченко назвал послание президента предельно конкретным

Анатолий Литовченко назвал послание президента предельно конкретным 11:14

По мнению депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко, послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию является предельно конкретным и социально ориентированным. >>
Зеленый театр установит арт-объекты в челябинских скверах

Зеленый театр установит арт-объекты в челябинских скверах 20.02 23:03

20 февраля в Челябинске стартовал Открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект арт-объектов для установки в скверах, озелененных на средства Благотворительного Фонда «Зеленый театр». >>
Как извлечь пользу из тренингов по психологии?

Как извлечь пользу из тренингов по психологии? 20.02 13:13

Общаться с самыми разными людьми, не испытывая трудностей, мечтает практически любой человек. Навыки свободного общения могут пригодиться повсюду — в обычной жизни при взаимодействии с друзьями и родными, на работе, в бизнесе. >>
Челябинцев приглашают принять участие в опросе, посвященном службе в армии

Челябинцев приглашают принять участие в опросе, посвященном службе в армии 20.02 12:55

Информационный портал «Челябинск Сегодня» проводит опрос, приуроченный к Дню Защитника Отечества. >>

//Новости МирТесен



За пять лет на Михеевском ГОКе добыто 91 миллион тонн руды

За пять лет на Михеевском ГОКе добыто 91 миллион тонн руды 20.02 12:42

На днях Михеевский ГОК отметил пятилетие со дня добычи первой партии медного концентрата, сообщает пресс-служба Русской медной компании. За эти годы на предприятии добыто 91 миллион тонн руды и произведено более 300 тысяч тонн меди в концентрате. >>
Челябинцев приглашают посмотреть трансляцию проекта «Язык Энштейна»

Челябинцев приглашают посмотреть трансляцию проекта «Язык Энштейна» 20.02 12:05

Устный журнал «Язык Энштейна» - так называется проект, в рамках которого ученые рассказывают о новостях из мира науки. Сегодня, 20 февраля, состоится пятый выпуск журнала. >>
В Челябинске состоится благотворительная детективная игра

В Челябинске состоится благотворительная детективная игра 20.02 11:00

Благотворительный фонд «Настоящий волшебник» и организаторы игры «Лучшее Состязание Детективов» приглашают всех желающих на благотворительную игру «Лучшее состязание детективов» 25 февраля, в 19-00 в ресторане Максимилианс. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Болельщики «Трактора» направят депутатам письмо в защиту клуба

Болельщики «Трактора» направят депутатам письмо в защиту клуба 19.02 21:14

Движение «Сектор А» подготовили открытое письмо в Законодательное Собрание Челябинской области в защиту клуба «Трактор». >>
Жителям Челябинска начали выплачивать компенсации на подключение цифрового ТВ

Жителям Челябинска начали выплачивать компенсации на подключение цифрового ТВ 19.02 13:19

Челябинцы начали получать выплаты в связи с переходом на цифровое телевидение. Напомним, с 3 июня в регионе перестанет вещать аналоговое телевидение. >>

В Челябинск приедут легенды ВИА 70-80-х 19.02 13:13

2 марта в 19:00 на сцену дворца культуры Железнодорожников выйдет созвездие легендарных артистов популярных ансамблей 70-80-х годов в уникальном ретро-шоу «Мы из СССР»! >>
На Южном Урале пройдёт Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»

На Южном Урале пройдёт Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat» 19.02 11:22

С 29 марта по 9 апреля в Челябинске пройдёт VII Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat». По словам организаторов, в 2019 году в программе фестиваля запланированы громкие события, которые в Челябинской области состоятся впервые и будут интересны самой широкой аудитории. >>
В челябинской клинике «Канон» пациенту заменили сустав

В челябинской клинике «Канон» пациенту заменили сустав 19.02 10:00

В челябинской клинике травматологии и ортопедии «Канон» прошла уникальная операция по замене плечевого сустава. Ее провел травматолог-ортопед из Чебоксар Николай Чирков и специалисты клиники. >>
В Магнитогорске будущие матери получают поддержку 

В Магнитогорске будущие матери получают поддержку  18.02 14:02

В Магнитогорске центр «Материнство» благотворительного фонда «Металлург» оказывает поддержку будущим матерям и семьям, где в скором времени должен появиться малыш. >>

//Новости ADWILE

Владимира Бурматова назвали самым влиятельным депутатом Госдумы

Владимира Бурматова назвали самым влиятельным депутатом Госдумы 18.02 12:54

Информационное агентство «Полит74» провело в феврале опрос посетителей, в котором им предлагалось выбрать самого влиятельного депутата Госдумы. >>

РМК помогла реализовать 13 социальных проектов на Южном Урале 18.02 12:29

Русская медная компания за последние два года помогла реализовать 13 социально значимых проектов в городах и районах Челябинской области, где расположены предприятия компании. >>
Строительство пульпопровода для ликвидации Коркинского разреза начнется в этом г

Строительство пульпопровода для ликвидации Коркинского разреза начнется в этом г 18.02 12:14

В этом году Русская медная компания начнет строительство пульпопровода, который предназначен для проведения работ по рекультивации Коркинского разреза. С его помощью с обогатительной фабрики Томинского ГОКа будет поступать закладочный материал. >>
Жители Челябинска проигнорировали митинг за прямые выборы главы города

Жители Челябинска проигнорировали митинг за прямые выборы главы города 17.02 16:43

На митинг за прямые выборы главы города, который состоялся сегодня, 17 февраля, в Челябинске, пришли всего 250 человек. Между тем, по данным городских властей, заявка на митинг предусматривала не менее двух тысяч участников. >>
Работы по подготовке к саммитам в Челябинске ведутся по графику

Работы по подготовке к саммитам в Челябинске ведутся по графику 15.02 20:43

Сегодня, 15 февраля, на российском инвестиционном форуме в Сочи Борис Дубровский обсудил ход подготовки к саммитам ШОС и БРИКС с Антоном Кобяковым, советником президента РФ. Антон Кобяков подчеркнул, что работы в рамках подготовки к саммитам ведутся строго по графику. >>
В Челябинске пройдет форум OnlineBusinessRussia

В Челябинске пройдет форум OnlineBusinessRussia 15.02 16:16

21 февраля в Челябинске пройдёт форум для предпринимателей и маркетологов OnlineBusinessRussia. Основная тема форума: продажи и продвижение в интернете. >>

//Новости партнеров

В Челябинске театр кукол представляет «Аналогия»

В Челябинске театр кукол представляет «Аналогия» 15.02 16:12

22 февраля в 18 часов в челябинском театре кукол состоится спектакль для взрослых «Аналогия». >>
Челябинская элита поддержит Бориса Дубровского на выборах

Челябинская элита поддержит Бориса Дубровского на выборах 15.02 12:22

8 сентября 2019 года в Челябинской области пройдет единый день голосования. Более 60 избирательных кампаний состоится в этот день, безусловно, самая главная из них – кампания по выборам губернатора. >>
В Челябинской области отмечают годовщину окончания афганской войны

В Челябинской области отмечают годовщину окончания афганской войны 15.02 09:41

Сегодня, 15 февраля, в городах и селах Челябинской области отмечают 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. >>

РМК поддежит проект брендирования территорий 15.02 09:30

Русская медная компания поддержит проект брендирования территорий, который был признан лучшим на конкурсе социальных проектов «Инносорциум». Его итоги были подведены вчера, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи. >>
Директор Усть-Катавского завода рассказал об антикризисных мерах

Директор Усть-Катавского завода рассказал об антикризисных мерах 15.02 07:37

Продукцию Усть-Катавского вагоностроительного завода будут поставлять в города Челябинской области. Это поможет выйти предприятию из кризиса. >>
В ЦИК РФ отметили хорошую подготовку к выборам на Южном Урале

В ЦИК РФ отметили хорошую подготовку к выборам на Южном Урале 14.02 15:33

Заместитель председателя избирательной комиссии РФ отметил хорошую работу руководителя челябинского облизбиркома Сергея Обертаса при подготовке к выборам. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

В Госдуме придумали средство прекращения военной агрессии Киева против ДНР и ЛНР
2

Евреям пора возвращаться домой
3

Ученые доказали: у людей с больным сердцем возникает своеобразный запах
4

Американцы просчитались с Венесуэлой
5

Российский депутат придумал способ защитить ДНР и ЛНР от агрессивного Киева

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры