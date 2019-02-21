Путин рассказал, отключат ли России интернет извне

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями СМИ рассказал, что для России существует угроза отключения от интернета извне. Также глава государства подчеркнул, что страна должна быть готова к этому.

Путин отметил, что в случае такого развития событий, инициаторам это принесёт огромный ущерб. Притом пострадают не только политика и экономика, но, в первую очередь, разведка, сообщает РИА Новости.

«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», - рассказал президент.

Глава России заметил, что стране лучше не ждать кризисной ситуации и быть готовой заранее. Для этого в ближайшем будущем будут созданы независимые сегменты Сети. При этом Путин сообщил, что самостоятельно Россия от всемирной Сети отключаться не станет.